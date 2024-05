Hagen/Teutoburger Wald (dpa/lni). Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Osnabrück ist eine Beifahrerin schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte am Mittwochabend an einer Kreuzung in Hagen am Teutoburger Wald die Vorfahrt des herannahenden Wagens missachtet, in dem die 57-Jährige saß, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Verletzte musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

