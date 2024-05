Jork (dpa/lni). Ein Motorradfahrer ist in Jork im Landkreis Stade frontal mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Der 59-Jährige fuhr am Mittwochnachmittag an einer Kreuzung an wartenden Autos vorbei, als aus einer Ausfahrt ein 55-jähriger Anwohner mit seinem Wagen auf die Straße einbog und dabei offenbar den Biker übersah, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb demnach unverletzt.

