Nach einem Feuer ist ein Mehrparteienhaus in Rosengarten (Landkreis Harburg) unbewohnbar. Zwei Menschen erlitten am Mittwoch eine Rauchgasvergiftung und kamen vorsorglich ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Eine Frau bekam einen Schock und wurde ebenfalls in einer Klinik behandelt.

Die Polizei ermittelt nun gegen einen 47-Jährigen wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der Mann arbeitete nach Polizeiangaben auf einem Balkon des Hauses mit einem Bunsenbrenner. Dabei geriet das Dach in Brand, die Flammen griffen auf den Dachstuhl über. Der 47-Jährige und seine Begleiterin konnten das Feuer nicht mehr löschen. Die Feuerwehr war über Stunden im Einsatz.

Die 14 Bewohnerinnen und Bewohner können im Moment nicht zurück ins Haus, wie die Ermittler weiter mitteilten. Alle fünf Wohnungen seien unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 250.000 Euro.

