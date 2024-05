Bremen (dpa/lni). Nach mehr als 100 Jahren bekommt die Bremische Evangelische Kirche eine neue Verfassung. Für den Entwurf stimmten 112 der 128 Delegierten auf dem Kirchentag am Mittwoch, wie die Evangelische Kirche mitteilte. Die neue Verfassung soll am 1. Januar 2025 in Kraft treten und berücksichtige neben dem Aufbau der Kirche nun auch Themen wie Umwelt- und Klimaschutz, Vielfalt und Gleichstellung aller Menschen.

Die bisherige Verfassung stammt aus dem Jahr 1920. Seit Jahren wird über eine modernere Version diskutiert, 2022 wurde ein Entwurf abgelehnt. Einige Gemeinden fürchteten damals um ihre Eigenständigkeit und sahen keinen Bedarf für eine Reform. Insbesondere die jüngere Generation setzte sich weiter für eine zeitgemäße Verfassung ein, damit die Kirche für die Gesellschaft relevant bleibe.

