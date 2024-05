Varrel (dpa/lni). Ein junger Mann besucht eine Party, später wird er tot in seiner Wohnung in Bremen gefunden. Laut Obduktion ist er an einer Körperverletzung gestorben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach dem Tod eines verletzten 25-Jährigen in dessen Bremer Wohnung sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, hat eine Obduktion ergeben, dass der junge Mann an Gewalteinwirkung starb. Den Ermittlungen zufolge besuchte der 25-Jährige in der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag die „80er/90er Party“ auf dem Gut Varrel, einem Veranstaltungsort in Stuhr im Landkreis Diepholz. Am Sonntag fanden Familienangehörige den 25-Jährigen leblos in dessen Wohnung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler war der Mann in der Party-Nacht in eine Auseinandersetzung auf dem Platz vor dem Gutshaus verwickelt. Zu der Zeit soll es auch einen Rettungswagen-Einsatz dort gegeben haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

