Oldenburg. Ein 45-Jähriger soll bei einem Bauernprotest einen Landwirt überfahren haben. Dafür muss er sich nun verantworten.

Ein 45-Jähriger soll einen Landwirt bei einer Bauerndemo überfahren haben - und muss sich dafür nun vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat Anklage gegen den Mann erhoben, wie sie am Mittwoch mitteilte. Sie wirft ihm unter anderem versuchten Totschlag, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und gefährliche Körperverletzung vor.

Der 45-Jährige soll den Angaben nach am 8. Januar von einer Trecker-Blockade der Bundesstraße 72 bei Friesoythe, südwestlich von Oldenburg, aufgehalten worden sein. Er habe daraufhin versucht, die Blockade zu durchbrechen und dabei einen Demonstrationsteilnehmer erfasst, obwohl er diesen gesehen habe. Er schleifte den Mann daraufhin einige Meter mit seinem Auto mit, ehe er die Beine des Mannes überrollte. Anschließend sei er weitergefahren, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern.

Der Mann sei am Kopf und an den Beinen verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft meint, der Angeklagte habe den Tod des anderen Mannes billigend in Kauf genommen. Der Mann überlebte.

© dpa-infocom, dpa:240515-99-40599/2 (dpa)