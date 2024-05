Bremen. Am Wochenende beendet Christian Groß seine Karriere als Fußballprofi. Nach sechs Jahren bei Werder Bremen wird der 35-Jährige eine neue Aufgabe übernehmen. Und zwar beim deutschen Meister.

Nach dem Karriereende will Christian Groß im Scoutingbereich des deutschen Meisters Bayer Leverkusen ein komplett neues Kapitel beginnen. „Das hat gar nichts mit Werder an sich zu tun“, sagte der 35-Jährige am Dienstag. Nach sechs Jahren bei Werder Bremen wird er seine Karriere als Fußball-Profi am Wochenende am letzten Bundesliga-Spieltag beenden. „Für mich als Person habe ich das Gefühl gehabt, ich will noch mal etwas Neues kennenlernen. Die Fußball-Welt ist groß.“ Die Bayer-Scoutingabteilung um Kim Falkenberg leiste laut Groß „überragende Arbeit“.

Ein Anschlussangebot beim Weser-Club hatte er abgelehnt. „Es hat gar nichts damit zu tun, dass irgendetwas inhaltlich nicht passt“, sagte Groß. Für ihn sei das eine rein persönliche Entscheidung gewesen. Er habe Lust gehabt, einen anderen Verein kennenzulernen.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird der Mittelfeldspieler beim letzten Saisonspiel gegen den VfL Bochum im Weserstadion verabschiedet. Aktuell spüre er eine Mischung aus Wehmut und Vorfreude. In der Partie dürfte er auf seinen 83. Bundesliga-Einsatz für die Bremer kommen. 2018 war er vom VfL Osnabrück zur zweiten Mannschaft von Werder gewechselt, im September des darauffolgenden Jahres wurde er zum ersten Mal in der Bundesliga eingesetzt, und das im Alter von 30 Jahren. Insgesamt stand er für die Grün-Weißen bislang in 117 Profi-Spielen auf dem Platz.

© dpa-infocom, dpa:240514-99-29362/3 (dpa)