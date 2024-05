Dessau-Roßlau (dpa/sa). Kurz vor der Landung geht die Scheibe eines Ultraleichtflugzeugs kaputt. Der Pilot leitet Maßnahmen ein und landet unverletzt in einer Baumkrone. Das Flugzeug ist kaputt.

Ein 64 Jahre alter Pilot aus Niedersachsen ist mit seinem Ultraleichtflugzeug bei Dessau-Roßlau abgestürzt und musste von der Feuerwehr aus einer Baumkrone geborgen werden. Der Mann sei unverletzt geblieben, teilte die Polizeiinspektion am Dienstag mit. Das Flugzeug habe Totalschaden erlitten.

Der Mann sei in Magdeburg gestartet und habe sich im Landeanflug auf den Flugplatz der Stadt Dessau-Roßlau befunden. Aus bislang ungeklärter Ursache sei es zu einer Beschädigung an der vorderen Scheibe des Cockpits gekommen. Dadurch habe der Pilot die Kontrolle über das Flugzeug verloren und umgehend den in der Maschine eingebauten Flugzeugfallschirm ausgelöst. Er sei dann unverletzt in einem Waldstück im Dessauer Ortsteil Mosigkau gelandet.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den späten Abend.

© dpa-infocom, dpa:240514-99-28508/3 (dpa)