Melle (dpa/lni). Am frühen Morgen geraten Dutzende Strohballen im Landkreis Osnabrück in Brand. Die Feuerwehr kämpft über Stunden gegen die Flammen.

In Melle im Landkreis Osnabrück sind etwa 200 Strohballen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war aufgrund der enormen Hitze auch nach Stunden noch mit dem Löschen der aufgestapelten Strohballen beschäftigt. Die Brandursache sei noch unbekannt, teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit.

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Für den Landwirt sei ein Schaden in zunächst unbekannter Höhe entstanden. Die Polizei bat Anwohnerinnen und Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

© dpa-infocom, dpa:240514-99-23393/2 (dpa)