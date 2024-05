Hannover (dpa/lni). Durch einen Brand bei Dacharbeiten auf einer Baustelle in Hannover ist ein geschätzter Schaden von mehr als einer Million Euro entstanden. Das Feuer war am Montagnachmittag auf dem Dach eines Rohbaus im Neubaugebiet Kronsrode ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Eine schwarze Rauchwolke sei über dem Stadtteil Bemerode weithin sichtbar gewesen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Bei den Arbeiten soll sich den Angaben zufolge Isoliermaterial entzündet haben. Die Handwerker hätten zunächst auf dem Dach versucht, das Feuer selbst zu löschen - jedoch ohne Erfolg. Sie konnten sich aus zwölf Metern Höhe über das Fassadengerüst nach unten retten. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Augenzeugen berichteten zudem von lauten Knallgeräuschen. Diese wurden laut Feuerwehr offenbar von der Explosion einer Gasflasche ausgelöst. Auch im Keller löschten die Einsatzkräfte Flammen, da brennendes Material durch die offenen Lüftungsschächte gefallen war. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Brandursache.

