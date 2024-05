Oyten (dpa/lni). Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Oyten (Landkreis Verden) ist ein Sachschaden von rund 200.000 Euro entstanden. Eine Person erlitt bei dem Brand am Samstagabend einen Schock, wie die Polizei mitteilte. Das Haus war am Sonntag zunächst nicht mehr bewohnbar. Die genaue Brandursache war am Sonntag zunächst unklar.

