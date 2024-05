Friesoythe (dpa/lni). Bei einem Auffahrunfall ist ein Motorradfahrer bei Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) am Samstagmittag schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 21 Jahre alte Motorradfahrer in Richtung Friesoythe, als ein Traktor mit Anhänger aus einer Grundstückseinfahrt auf dieselbe Straße abbog, wie die Polizei mitteilte. Anschließend fuhr der 21-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf das landwirtschaftliche Gespann auf. Durch den Aufprall und den Sturz wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

