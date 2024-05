Nordhausen –. Auf der Jagd nach attraktiven Fotos im Harz in Thüringen sind zwei Männer aus Niedersachsen von ihrem Auto-Navi derart in die Irre geführt worden, dass Rettungsleitstelle und Polizei ihnen aus der Patsche helfen mussten. Auf dem Weg zu einer Talsperre bei Neustadt lotste sie das Navigationssystem am Freitag bis vor eine geschlossene Schranke mitten im Wald, teilte die Polizei am Samstag mit. Weil die Schranke sich nicht öffnen ließ, begaben sich die 45 und 52 Jahre alten Männer auf eine Irrfahrt durch den Wald, bis sie sich letztlich entschlossen, den Polizeinotruf zu wählen.

Auf der Jagd nach attraktiven Fotos im Harz in Thüringen sind zwei Männer aus Niedersachsen von ihrem Auto-Navi derart in die Irre geführt worden, dass Rettungsleitstelle und Polizei ihnen aus der Patsche helfen mussten. Auf dem Weg zu einer Talsperre bei Neustadt lotste sie das Navigationssystem am Freitag bis vor eine geschlossene Schranke mitten im Wald, teilte die Polizei am Samstag mit. Weil die Schranke sich nicht öffnen ließ, begaben sich die 45 und 52 Jahre alten Männer auf eine Irrfahrt durch den Wald, bis sie sich letztlich entschlossen, den Polizeinotruf zu wählen.

Mithilfe der Rettungsleitstelle sei ein Schlüsselberechtigter der Forstgenossenschaft verständigt worden, mit dem die Polizei zu den beiden Hobbyfotografen fuhr und diese nach fast vier Stunden aus der misslichen Lage befreite. Laut Polizei müssen sich die Männer auf eine Rechnung für den kostspieligen Einsatz einstellen. Im Wald seien genügend Hinweisschilder, die das Befahren der Waldwege untersagen, vorhanden gewesen.

© dpa-infocom, dpa:240511-99-994485/2 (dpa)