Wilhelmshaven (dpa/lni). Sie ist mehr als 100 Jahre alt, wiegt rund 430 Tonnen und hat eine kleine Reise hinter sich. Die Deichbrücke in Wilhelmshaven steht wieder über dem Ems-Jade-Kanal.

Mit einem Schwimmkran ist die sanierte rund 430 Tonnen schwere Deichbrücke in Wilhelmshaven am Mittwoch an ihren alten Platz gehoben worden. Auch der zweite, kleinere Brückenteil wurde schon eingesetzt, wie eine Stadtsprecherin mitteilte. Ursprünglich war der Einhub der Vorlandbrücke für Donnerstag geplant - die Arbeiten konnten aber schneller als geplant abgeschlossen werden. Bis Fußgänger, Rad- und Autofahrer die sanierte Deichbrücke wieder benutzen können, wird es der Sprecherin zufolge voraussichtlich noch rund drei Monate dauern.

Die mehr als 100 Jahre alte Deichbrücke über dem Ems-Jade-Kanal wurde in den vergangenen dreieinhalb Jahren grundsaniert. Sie lag dafür am Hannoverkai. Dort wurde sie am Mittwochmorgen von dem Schwimmkran an den Haken genommen und rund 2,5 Kilometer durch den Großen Hafen hindurch zur Jadeallee transportiert.

Nun müssten die vier großen Stahlträger demontiert werden, die für den Transport notwendig waren, erklärte die Stadtsprecherin. Danach sollen die restlichen Bauteile der Drehbrücke installiert und die technische Steuerung verkabelt werden. Da die Brücke derzeit nicht gedreht und geöffnet werden kann, ist der Schiffsverkehr auf dem Ems-Jade-Kanal gesperrt.

