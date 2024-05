Hildesheim (dpa/lni). Ein sechs Jahre alter Junge ist bei einem Sturz durch den Lichtschacht in einem Flachdach in Hildesheim schwer verletzt worden. Das Kind sei ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge mit seinen zwei Geschwistern auf das Flachdach gestiegen, das an das Wohnhaus der Kinder grenze, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort trat er demnach auf die Kunststoffabdeckung eines Lichtschachts. Diese gab plötzlich nach und der Sechsjährige stürzte drei Meter in die Tiefe und landete in einem Geschäft im Erdgeschoss. Er wurde am frühen Donnerstagabend schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Ein sechs Jahre alter Junge ist bei einem Sturz durch den Lichtschacht in einem Flachdach in Hildesheim schwer verletzt worden. Das Kind sei ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge mit seinen zwei Geschwistern auf das Flachdach gestiegen, das an das Wohnhaus der Kinder grenze, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort trat er demnach auf die Kunststoffabdeckung eines Lichtschachts. Diese gab plötzlich nach und der Sechsjährige stürzte drei Meter in die Tiefe und landete in einem Geschäft im Erdgeschoss. Er wurde am frühen Donnerstagabend schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240503-99-900786/3 (dpa)