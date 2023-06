Niedersachsens Landfrauenverbände werden 75 Jahre alt

Die beiden Landfrauenverbände in Niedersachsen feiern in diesen Tagen ihr 75-jähriges Bestehen. Den Anfang macht der Landfrauenverband Weser-Ems mit einer Feierstunde am Freitag. Der Niedersächsische Landfrauenverband Hannover folgt mit einer Feier am 30. Juni. „Dann wollen wir eine Party feiern“, sagte die Geschäftsführerin des Verbandes in Hannover, Birgit Wessel.