Greifswald (dpa/mv). In der Küche einer Wohnung bricht ein Feuer aus. Zur Rettung des 80 Jahre alten Mieters kommt die Feuerwehr gerade rechtzeitig.

Ein 80 Jahre alter Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Greifswald schwer verletzt worden. Das Feuer brach aus zunächst nicht bekannter Ursache am Sonntag in der Küche der Wohnung aus. Feuerwehrleute retteten den Mieter aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss und löschten den Brand, wie die Polizei mitteilte. Der 80-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Wohnungen in dem Haus waren vom Feuer nicht betroffen.

© dpa-infocom, dpa:240519-99-91902/3 (dpa)