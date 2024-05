Schwerin (dpa/mv). Gewitter in Mecklenburg-Vorpommern sind möglich. Wo es passiert, kann viel Regen in kurzer Zeit fallen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor Unwetter am Sonntagmittag in Mecklenburg-Vorpommern gewarnt. Örtlich könne es zu Gewittern mit heftigem Starkregen bis zu 40 Litern je Quadratmeter kommen, teilte der DWD mit. Für einen Bereich nordöstlich von Ludwigslust rund um Parchim galt am Mittag die Warnstufe drei (Unwetterwarnung). Für einen größeren Bereich des Landes, etwa um Schwerin und Rostock, galt Warnstufe zwei (Warnung vor markantem Wetter).

