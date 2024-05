Stralsund (dpa/mv). In einem Mehrfamilienhaus in Stralsund bricht ein Feuer aus. Mehrere Bewohner müssen ärztlich betreut werden.

Die Feuerwehr hat wegen eines Brandes mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Stralsund in Sicherheit gebracht. In der Nacht zu Sonntag war das Feuer aus zunächst ungeklärter Ursache vermutlich im Bereich eines Sicherungskastens im Hausflur ausgebrochen. Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. Fünf Bewohner im Alter von 4 bis 65 Jahren wurden medizinisch versorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die oberen Wohnungen sind nach Angaben der Polizei zurzeit nicht bewohnbar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden beträgt nach einer ersten Schätzung mindestens 50.000 Euro.

