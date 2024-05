Rehna (dpa/mv). Ein junger Mann kommt mit seinem Leichtkraftrad von der Straße ab und verunglückt. Warum der Unfall passierte, ist zunächst nicht klar.

Ein Jugendlicher ist am Samstagabend auf einer Bundesstraße im Nordwestmecklenburg mit seinem Leichtkraftrad schwer verunglückt. Der 17-Jährige verlor nach ersten Erkenntnissen auf gerader Strecke zwischen Rehna und Gadebusch die Kontrolle über die Maschine und kam nach rechts von der Straße ab. Bei dem Sturz erlitt er schwere Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der junge Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Schwerin geflogen. Während des Einsatzes war die Bundesstraße voll gesperrt.

