Schwerin (dpa/mv). Mit freiem Eintritt und Sonderveranstaltungen feiern am Sonntag zahlreiche Museen mit ihren Besuchern den Internationalen Museumstag. Die zentrale Eröffnung findet in Stavenhagen in MV statt.

Mehr als 1400 Museen bundesweit beteiligen sich am Internationalen Museumstag am Sonntag. Sie bieten laut Deutschem Museumsverband Sonderführungen, Feste und Mitmach-Aktionen bei freiem Eintritt. Das Motto lautet „Museen mit Freude entdecken“. Eröffnet wird der Tag um 11.30 Uhr im Schloss Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD) als Schirmherrin. Ein Bürgerfest ist geplant.

Allein in Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich mehr als 40 Museen. Eines davon ist das Fritz-Reuter-Literaturmuseum in Stavenhagen. Das vor 75 Jahren gegründete Museum erinnert an den bedeutenden niederdeutschen Dichter Fritz Reuter (1810-1874). In diesem Jahr wird sein 150. Todestag begangen.

Am Pfingstmontag laden dann beim Deutschen Mühlentag im Nordosten mehr als 20 historische Wind-, Wasser- und Motormühlen ein. Alte Mahlwerke werden angeworfen, Brot wird gebacken und kleine Feste werden organisiert. Zudem öffnen am Pfingstwochenende mehr als 1000 Künstler und Kunsthandwerker in Ateliers im Rahmen der MV-weiten Aktion „Kunst offen“.

© dpa-infocom, dpa:240518-99-83041/2 (dpa)