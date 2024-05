Wismar (dpa/lmv). Das Diebesgut ist auffällig: Unbekannt stehlen einen Radlader von einem Firmengelände in Wismar. Die Polizei sucht Zeugen.

Einen Radlader im Wert von rund 40 000 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag von einem Betriebsgelände in Wismar gestohlen. Im Zeitraum von 18.00 Uhr am Freitagabend und 7.00 Uhr am Samstagmorgen brachen sie nach Angaben der Polizei ein Schloss auf und verschafften sich so Zugang zu dem Gelände. Eine Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen, die Hinweise geben können.

