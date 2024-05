Thelkow (dpa/mv). Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen den Gegenverkehr. Das führt zu einem Unfall mit drei beteiligten Autos und mehreren Verletzten.

Bei einem Unfall im Kreis Rostock sind sechs Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. An dem Zusammenstoß am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 110 bei Thelkow waren drei Autos beteiligt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach übersah ein 40 Jahre alter Mann beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Wagen. Durch den Zusammenprall stieß ein Auto mit einem weiten Wagen zusammen. Fünf der sechs Verletzten kamen in Krankenhäuser, darunter die Kinder im Alter von vier bis elf Jahren.

