Neubrandenburg (dpa/mv). Ein junger Mann wird nach eigenen Angaben mit einem Baseballschläger angegriffen, bleibt aber unverletzt. War das Verteilen von AfD-Flyern der Grund? Die Polizei ermittelt.

Ein Wahlhelfer der AfD hat einen Angriff mit einem Baseballschläger gegen sich in Neubrandenburg bei der Polizei angezeigt. Der 18 Jahre alte Mann gab an, am späten Freitagabend auf einer Straße von zwei Personen angesprochen und angehalten worden zu sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Beide hätten schwarze Skimasken getragen. Einer der beiden habe mit einem Baseballschläger gedroht und sinngemäß geäußert, ihm sei zu Ohren gekommen, dass der 18-Jährige die AfD wähle und unterstütze. Der Mann habe mit dem Baseballschläger ausgeholt, der 18-Jährige habe den Schlag aber abwehren und weglaufen können. Er sei unverletzt geblieben, habe aber leichte Schmerzen an der Hand.

Der 18-Jährige, der nach eigenen Angaben nicht Mitglied der AfD ist, hatte den Angaben zufolge am vergangenen Wochenende in der Innenstadt von Neubrandenburg Flyer der Partei verteil. Dabei sei ihm eine unbekannte Person aufgefallen, die ihn dann am Dienstag angesprochen und gefragt habe, warum er die AfD wähle. Er und sein Kumpel würden noch einmal mit ihm über die Sache reden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

