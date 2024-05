Zingst (dpa/mv). Bei einem Brand in Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind zwei Einfamilienhäuser beschädigt worden. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, hatte am Nachmittag zunächst die Hecke eines Grundstückes gebrannt. Von dort weitete sich das Feuer auf zwei Carports und dann auf die Häuser aus. Verletzt wurde bei dem Brand auf der Ostsee-Halbinsel Fischland-Darß-Zingst niemand. Zur Brandursache wird vermutet, dass sich trockenes Holz der Hecke durch die Abgase eines einparkenden Lasters entzündete.

