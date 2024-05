Jatznick (dpa/mv). Ein Mann gerät auf einer Bundesstraße mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und wird tödlich verletzt. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Ein 63 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto bei Jatznick (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in den Gegenverkehr geraten und dabei ums Leben gekommen. Er stieß am Freitagmittag mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen und wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Mit schweren Verletzungen sei er noch am Unfallort gestorben. Der 56-jährige Fahrer des Lastwagens wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar. Die Bundesstraße 109 wurde während der Rettungsarbeiten etwa vier Stunden lang voll gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 25.000 Euro.

