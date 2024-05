Rostock (dpa/mv). Durch den Pfingstmontag können viele Menschen ein verlängertes Wochenende genießen. Dementsprechend viele Menschen sind auf den Autobahnen unterwegs. Für Kultur ist in den Tagen auch gesorgt.

Sonnenschein und ein verlängertes Pfingstwochenende: Zahlreiche Kurzurlauber nutzen Zeit und Wetter zu einem Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern. Rund um Rostock sei der Verkehr auf den Autobahnen auch dementsprechend voll, jedoch ohne große Einschränkungen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Schulkinder in Mecklenburg-Vorpommern hatten neben dem Pfingstmontag bereits am Freitag frei.

Das angenehme Sonnenwetter lockte zahlreiche Menschen ins Freie. In Rostock und Schwerin hatte das Thermometer am Nachmittag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) 24 Grad Celsius angezeigt. Ein guter Start für das Wochenende, das auch am Samstag sonnig bleiben soll. Am Sonntag können vereinzelt Gewitter und Regenschauer auftreten.

Ein guter Zeitpunkt, um dann drinnenzubleiben. Dabei kommen Kulturfreunde besonders auf ihre Kosten: Mehr als 40 Museen in Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich am diesjährigen Internationalen Museumstag. Sie feiern den Tag mit freiem Eintritt und vielen Sonderaktionen. Der Internationale Museumstag wird eigentlich am 18. Mai eines jeden Jahres begangen. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, wird er in Deutschland am darauffolgenden Sonntag gefeiert.

Wer nach dem Museumstag noch nicht genug hat, kann am Pfingstmontag (20. Mai) beim Deutschen Mühlentag eine der gut 20 teilnehmenden historischen Mühlen in Mecklenburg-Vorpommern besuchen. Alte Mahlwerke werden angeworfen, Brot wird gebacken und kleine Feste werden organisiert.

