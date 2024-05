Rostock (dpa/mv). Ukrainer treffen sich zum Tag der Nationaltracht in Rostock. Ein Störer zeigt den verbotenen Hitlergruß. Die Polizei ermittelt gegen ihn.

Ein 35-jähriger Mann hat am Donnerstagabend eine Kundgebung zum „Ukrainischen Feiertag der Nationaltracht“ in Rostock vor dem Kröpeliner Tor gestört. Der Mann habe einem Redner vor die Füße gespuckt und beim Weggehen zweimal den verbotenen Hitlergruß in Richtung der Teilnehmer gezeigt und „Sieg Heil“ gerufen. An der Veranstaltung nahmen laut Polizei bis zu 250 Menschen teil. Polizisten stellten den Mann, der die Tat einräumte. Gegen den Rostocker werde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Beleidigung ermittelt.

