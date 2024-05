Boizenburg (dpa/mv). Mit einer Zwille wird auf Menschen vor einem Haus geschossen. Vor der Polizei streitet ein Verdächtiger zunächst alles ab, doch es gibt Beweisstücke.

Ein 46 Jahre alter Mann soll aus seiner Wohnung in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit einer Zwille kleine Kugeln auf Passanten geschossen und dabei drei Menschen leicht verletzt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll er zwei Jungen im Alter von 10 und 14 Jahren sowie eine 87-jährige Frau an den Beinen und am Gesäß getroffen haben.

Als die Polizei den Mann am Donnerstagabend in seiner Wohnung aufsuchte, stritt dieser den Angaben zufolge den Vorfall zunächst ab. Bei einer Durchsuchung entdeckten die Einsatzkräfte jedoch zwei Zwillen und Kugeln aus Metall und Stein. Wegen gefährlicher Körperverletzung wurden Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen eingeleitet. Er sei der Polizei bereits bekannt gewesen.

© dpa-infocom, dpa:240517-99-71720/2 (dpa)