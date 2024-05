Neubrandenburg. Die Tat schockierte weit über Pasewalk hinaus: Zwei junge Bewohner einer Behinderteneinrichtung töteten im Dezember eine Mitbewohnerin. Jetzt hat das Landgericht Neubrandenburg sein Urteil gesprochen.

Eine 19-Jährige und ein 20-Jähriger aus Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern sind wegen Mordes an einer Mitbewohnerin ihrer Einrichtung zu mehrjährigen Jugendstrafen verurteilt worden. Beide haben nach Angaben des Gerichts eine Intelligenzminderung. Die 19-Jährige erhielt am Donnerstag eine Jugendstrafe von acht Jahren und neun Monaten, der junge Mann eine Jugendstrafe von acht Jahren und drei Monaten.

Das Landgericht Neubrandenburg sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass die beiden ihr 18 Jahre altes Opfer am 6. Dezember zu einer Kleingartenanlage am Friedhof in Pasewalk lockten, der jungen Frau dort einen Stein auf den Hinterkopf schlugen und ihr dann 71 Messestiche in den Brustkorb zufügten. Als die beiden Angreifer merkten, dass ihr Opfer noch atmete, haben sie es dem Gericht zufolge gewürgt. Die Richterin erklärte, es sei unklar geblieben, warum sie die Frau getötet haben. Die Verhandlung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

