Papendorf (dpa/mv). Zwei Kinder zündeln in einer Gartenlaube. Das Feuer gerät außer Kontrolle.

Zwei 11- und 12-Jährige sind bei einem Feuer in einer Gartenlaube im Landkreis Rostock zum Teil schwer verletzt worden. Die Kinder hätten am Mittwoch in einer leer stehenden Gartenlaube in Papendorf mit offenem Feuer gespielt und die Kontrolle verloren, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Eines der beiden habe außerdem einen Behälter mit einer unbekannten Flüssigkeit auf das Feuer geworfen, um es zu löschen. Dabei sei es zu einer Art Explosion gekommen, die das Feuer noch weiter angefacht habe.

Der 11-Jährige sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, der 12-Jährige sei leicht verletzt worden. Die Gartenlaube brannte den Angaben der Polizei zufolge vollständig aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten, dass die Flammen auf die Umgebung übergriffen.

