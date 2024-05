Garz (dpa/mv). Eine Frau kommt auf einer Rügener Landstraße mit ihrem Auto von der Straße ab und fährt gegen einen Baum. Sie wird schwer verletzt.

Eine 23-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall auf Rügen mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Die Frau war aus zunächst ungeklärter Ursache am Mittwochnachmittag auf einer Landstraße bei Garz (Landkreis Vorpommern-Rügen) von der Straße abgekommen, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Sie sei schwer verletzt von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden. Es sei ein Sachschaden von etwa 7000 Euro entstanden.

