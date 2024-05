Stralsund (dpa/mv). Der Angriff war brutal. Dem Opfer wurden auch Wunden mit einer Machete zugefügt. Die mutmaßlichen Täter stehen nun vor Gericht.

Vor dem Landgericht Stralsund müssen sich von Mittwoch (9.00 Uhr) an zwei Männer im Alter von 45 und 41 Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung verantworten. Sie sollen am 18. Dezember vorigen Jahres in einer Wohnung in Stralsund einen Mann brutal geschlagen, gewürgt und mit einer Machete am Hals verletzt haben. Hierbei seien nur durch Zufall keine größeren Blutgefäße beschädigt worden. Dem Geschädigten gelang mit Glück die Flucht aus der Wohnung. Die beiden Angeklagten sind einschlägig vorbestraft und sitzen in Untersuchungshaft.

