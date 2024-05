Rostock. Vor zwei Jahren führte Christian Held die Rostock Seawolves in die Basketball-Bundesliga. Nach einer durchwachsenen Serie und dem knapp geschafften Ligaverbleib wird der Vertrag nicht verlängert.

Die Rostock Seawolves und Trainer Christian Held gehen getrennte Wege. Wie der Basketball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wird der Vertrag mit dem 35-Jährigen nicht verlängert. „Ich denke, es ist an der Zeit, etwas zu verändern. Auch wenn dieses die Momente sind, welche emotional schwerfallen“, sagte der Rostocker Vorstandsvorsitzendes André Jürgens.

Die Mecklenburger hatten am Sonntag trotz einer deutlichen 73:101-Niederlage gegen den FC Bayern München den Ligaverbleib geschafft, da parallel auch die Hakro Merlins Crailsheim ihre Partie gegen Alba Berlin verloren. Nach dem Abschluss der Punktrunde belegen die Rostocker den 15. Tabellenplatz.

Held war im Sommer 2020 zu den Seawolves gekommen und arbeitete zunächst als Assistent von Dirk Bauermann. In der Saison 2021/22 übernahm er vom ehemaligen Bundestrainer das Amt des Headcoaches und schaffte den Aufstieg in die Bundesliga. Nach Platz neun in der Premierensaison gab es 2023/24 unter anderem einen Negativ-Lauf mit 13 Liga-Pleiten in Serie, der jetzt mit zur Trennung führte.

