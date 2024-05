Greifswald (dpa/mv). Feueralarm in einer Schule in Greifswald. Ein Handtuchhalter an der Wand brennt. Es war nicht das erste Mal.

Drei Wochen nach einem Brand im Greifswalder Alexander-von-Humboldt-Gymnasium ist die Feuerwehr erneut zu einem Löscheinsatz an die Schule gerufen worden. Wie damals brannte erneut ein Handtuchhalter, wie die Stadt Greifswald am Montag mitteilte. Es gab keine Verletzten, Teile des Schulgebäudes waren aber vorübergehend nicht nutzbar. Beim ersten Vorfall vor drei Wochen ging die Polizei von Brandstiftung aus.

Das Feuer war nach Feuerwehrangaben am Montag vor Schulbeginn im Toilettentrakt im 2. Obergeschoss von Haus 2 ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Aufgrund der Einschränkungen wurden vier 9. Klassen in den Distanzunterricht geschickt, ab Dienstag soll der Unterricht wieder vollständig stattfinden. Die Abiturprüfungen in Informatik seien nicht betroffen gewesen.

