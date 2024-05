Waren (dpa/mv). Ein 89-Jähriger fährt mit seinem Auto in Waren auf einer Straße. Neben ihm fährt eine Radfahrerin. Es kommt zu einem Unfall, bei dem die Frau stirbt.

Eine Fahrradfahrerin ist in Waren von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Die 58-Jährige sei an der Kreuzung Gievitzer Straße und Ecke Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße am frühen Montag von dem Wagen erfasst worden, teilte die Polizei mit. Der 89-jährige Fahrer des Autos wollte nach ersten Erkenntnissen der Polizei nach rechts abbiegen und übersah dabei die neben ihm fahrende Radfahrerin. Die 58-Jährige wurde durch den Aufprall schwer am Kopf verletzt und starb laut Polizei noch am Unfallort.

