Zingst (dpa/mv). Eine Ausstellung direkt am weißen Sandstrand von Zingst zeigt bald ungewöhnliche Bilder von Haien, die unter Wasser geblitzt und fotografiert wurden. Das Umweltfotofestival „Horizonte Zingst“ naht.

Auf 32 Bildtafeln sind am Strand von Zingst bald Fotos von Haien des US-amerikanischen Fotografen Michael Muller zu sehen, darunter eine sechs Meter große Bild-Installation eines Weißen Hais. Die Aufbauarbeiten haben begonnen, die Ausstellung wird am 7. Juni eröffnet, wie die Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst am Montag mitteilte.

Muller entwickelte für das Projekt ein eigenes Blitzsystem. Mit der 1200 Watt starken Beleuchtungsanlage stechen auf den Unterwasseraufnahmen vor allem bunte Farben in einem Spektrum hervor, das sonst nicht sichtbar sein würde, hieß es. „Mitzuerleben, wie sieben entfesselte Blitze gleichzeitig feuern, während ein riesiger Weißer Hai durchs Bild schwimmt, ist eine Erfahrung, die Worte nicht fassen können“, sagte Muller.

Das 17. Umweltfotofestival „horizonte zingst“ bietet vom 7. bis 16. Juni große Ausstellungen im ganzen Ort, den Galerien und am Ostseestrand. Auf dem Programm stehen unter anderem Fotoworkshops, Vernissagen, Fotomarkt, Multivisionsshows, Fotografen-Gespräche, Panels und Ausstellungsführungen.

