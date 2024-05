Gützkow (dpa/mv). Wegen eines Vorfahrtfehlers prallen auf einer Landstraße drei Autos aufeinander. Eine Frau wird schwer verletzt.

Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß mehrerer Pkws im Landkreis Vorpommern-Greifswald verletzt worden - darunter ein Fünfjähriger. Ein 21 Jahre alter Fahrer hatte in Gützkow am frühen Sonntagnachmittag an einer Kreuzung die Vorfahrtsregeln nicht beachtet, wie die Polizei am Abend mitteilte. In der Folge sei er erst mit einem entgegenkommenden Pkw und danach noch mit einem weiteren Wagen im Kreuzungsbereich zusammengestoßen.

Der 21-Jährige mutmaßliche Unfallverursacher trug keine Verletzungen davon. Allerdings seien in den anderen beiden Autos eine 24-Jährige schwer und eine 36-Jährige sowie ihr fünfjähriges Kind leicht verletzt worden. Alle drei wurden laut den Angaben in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 15.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240513-99-10288/2 (dpa)