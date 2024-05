Kavelstorf (dpa/mv). Beim Brand eines leer stehenden Stallgebäudes mit Asbest auf dem Dach hat sich im Landkreis Rostock gesundheitsschädlicher Rauch entwickelt. Die Einwohner mehrerer Ortschaften in der Umgebung des Brands am Rande von Kavelstorf seien unter anderem per Lautsprecherdurchsage aufgefordert worden, nach drinnen zu gehen sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Warum das seit Jahren leer stehende Gebäude am Sonntagmittag in Brand geriet, war zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit 60 Kräften im Einsatz. Am Nachmittag gegen 16.00 Uhr sei das Feuer gelöscht gewesen.

Beim Brand eines leer stehenden Stallgebäudes mit Asbest auf dem Dach hat sich im Landkreis Rostock gesundheitsschädlicher Rauch entwickelt. Die Einwohner mehrerer Ortschaften in der Umgebung des Brands am Rande von Kavelstorf seien unter anderem per Lautsprecherdurchsage aufgefordert worden, nach drinnen zu gehen sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Warum das seit Jahren leer stehende Gebäude am Sonntagmittag in Brand geriet, war zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit 60 Kräften im Einsatz. Am Nachmittag gegen 16.00 Uhr sei das Feuer gelöscht gewesen.

© dpa-infocom, dpa:240512-99-06989/2 (dpa)