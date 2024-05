Rostock/Bad Doberan/Grevesmühlen (dpa/mv). Mehrere Brände haben am Sonntag Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern in Atem gehalten und hohen Sachschaden angerichtet.

Bei mehreren Bränden sind am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern Sachschäden in teils sechsstelliger Höhe entstanden. In Bad Doberan geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Auto in Brand, wie das Polizeipräsidium Rostock mitteilte. Die Flammen griffen auf ein Carport und auf das benachbarte Wohnhaus über, das nun unbewohnbar ist. Der Schaden wurde auf etwa 700 000 Euro beziffert. Ein Gutachter soll nun die Brandursache klären.

In Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) brannte am Sonntag Abfall in einem Recyclingbetrieb. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Als Ursache wird Selbstentzündung vermutet, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums sagte.

Im Rostock-Evershagen sorgte ein Feuer in einem Imbissladen für einen größeren Schaden. Mehrere Geschäfte in dem Gebäude seien durch Ruß in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch in diesem Fall soll ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.

© dpa-infocom, dpa:240512-99-05693/2 (dpa)