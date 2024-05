Gelsenkirchen (dpa/lmv). Auch nach fünf Niederlagen in Serie ist Hansa Rostock immer noch nicht abgestiegen. Weil Wehen verliert, darf Hansa weiter auf die Relegation hoffen.

Der FC Hansa Rostock verliert in der 2. Fußball-Bundesliga zwar ein Spiel nach dem anderen, abgestiegen ist der Club aber trotzdem immer noch nicht. Weil der SV Wehen Wiesbaden am Sonntag im Kellerduell bei Eintracht Braunschweig mit 0:1 (0:1) unterlag, lebt die Hoffnung auf die Rettung beim FC Hansa weiter. Trotz des 1:2 (1:2) beim FC Schalke 04 am Samstag haben die Rostocker weiter nur einen Punkt Rückstand auf Wehen auf dem Relegationsplatz. Am letzten Spieltag empfängt Rostock am Sonntag den SC Paderborn, Wehen spielt gegen Erstliga-Aufsteiger FC St. Pauli.

Für Rostock war das 1:2 auf Schalke die fünfte Niederlage nacheinander. Kenan Karaman (22. Minute) und Paul Seguin (45.+5) erzielten die Tore für Schalke. Der einzige Rostocker Treffer gelang Sarpreet Singh (32.). Der Hansa-Torschütze sah in der zweiten Hälfte nach einem harten Foul an Schalkes Top-Talent Assan Ouédraogo die Rote Karte (70.).

„Vielleicht schenkt uns der liebe Gott noch eine Chance. Wenn wir die dann nicht ergreifen, haben wir es aber auch nicht verdient“, hatte Abwehrchef Damian Roßbach nach der Niederlage in Gelsenkirchen gesagt. Durch den Sieg von Braunschweig bekommt Hansa nun diese Chance. Um sie zu nutzen, muss aber eine klare Leistungssteigerung her.

