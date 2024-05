Waren (dpa/mv). Vier Tage Sonne, Segeln, Seele baumeln lassen: Die diesjährige Müritz Sail hat alle Erwartungen erfüllt. Die Besucherzahl war wie im Vorjahr, sagt der mehr als zufriedene Veranstalter.

Nach vier sonnigen Festtagen an Land und auf dem Wasser haben die Veranstalter der 22. Müritz Sail am Sonntag eine positive Bilanz gezogen. Zehntausende Menschen seien gekommen, etwa so viele wie im vergangenen Jahr, sagte Organisator Steffen Kerfers der Deutschen Presse-Agentur. Das Wetter sei super gewesen, nur der Wind zwischendurch ein bisschen mau. „Wir sind mega happy“, sagte Kerfers. Das Segel- und Volksfest an der Seenplatte eröffnet traditionell die Reihe der maritimen Volksfeste in Mecklenburg-Vorpommern.

Erstmals fand die Müritz Sail an drei Standorten statt. Neu war die Einbindung von Röbel am Westufer der Müritz, wo am Samstag und Sonntag die 1. Müritz Sail Angel & Wassersport-Expo stattfand. 40 Aussteller und Fachhändler präsentierten am und auf dem Wasser Ausrüstung und neue Angeltechniken. Auch der rund 47 000 Mitglieder zählende Anglerverband MV war dabei. Neben Informationen zu Angeln, Gewässerpflege, Fischschutz und Jugendarbeit gab es auch Fachvorträge und Kochvorführungen in der Showküche. Alle Aussteller seien begeistert gewesen und wollten nächstes Jahr wiederkommen, sagte Kerfers.

In Rechlin am Südufer fand das schon traditionelle mittelalterliche Müritz-Sail-Spektakel statt. Waren liegt am Nordufer. Die Müritz ist der zweitgrößte See in Deutschland nach dem Bodensee.

