Lalendorf (dpa/mv). Im Landkreis Rostock ist ein auf einem Sockel stehender Panzer mit Farbe beworfen worden. Wer es war, ist noch unklar.

Unbekannte haben im Landkreis Rostock ein Panzerdenkmal mit blauer und gelber Farbe beworfen. Die Farbe sei zuvor in Luftballons gefüllt worden, teilte die Polizei mit. Das Panzerdenkmal in Lalendorf wurde schließlich an seiner der Bundesstraße zugewandten Seite mit der Farbe beschädigt. Die Farbkleckse waren Gemeindevertretern am Samstagnachmittag aufgefallen. Wann die Unbekannten die Luftballons geworfen hatten, war zunächst unklar. Andere Denkmäler in der Region seien unversehrt geblieben. Das Panzerdenkmal in Lalendorf ist ein sowjetischer Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg, der auf einem Betonsockel steht. Es ist 1975 errichtet worden. Zu DDR-Zeiten wurde dort mehrmals jährlich der Sowjetsoldaten und der Widerstandskämpfer gegen die NS-Diktatur gedacht.

