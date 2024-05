Anklam (dpa/mv). Bei einem Autounfall in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind drei Menschen schwer verletzt worden, darunter ein fünfjähriges Kind. Ein 56-Jähriger kam am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Mann, seine 55-jährige Beifahrerin und das fünfjährige Kind wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 12 500 Euro.

