Die 22. Müritz Sail geht am Sonntag zu Ende. Bei strahlendem Wetter besuchten seit der Eröffnung am Donnerstag Tausende den Stadthafen von Waren, wo es Party, Rummel und Markttreiben gab. Auf dem Wasser wurden Regatten und wassersportliche Vorführungen geboten, in Röbel am Westufer der Müritz erstmals eine Angelmesse und in Rechlin am Südufer ein Mittelalter-Spektakel. Die Müritz Sail ist traditionell das erste maritime Volksfest des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern.

