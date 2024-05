Röbel (dpa/mv). Mit etwa 47.000 Mitglieder gehört der Anglerverband zu den mitgliederstärksten Verbänden in MV. Doch wissen auch Petrijünger aus anderen Bundesländern die Reviere im Nordosten zu schätzen.

Der Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern (LAV) hofft auf großen Zulauf bei der Angel & Wassersport Expo in Röbel an der Mecklenburgischen Seenplatte. Die Schau hat am Samstag und Sonntag im Rahmen der Müritz Sail Premiere. „Es ist für uns eine wertvolle Möglichkeit, für unsere Anglerinnen und Angler im Land präsent zu sein und damit eine breite Anglerschaft zu erreichen“, erklärte Verbandspräsident Bernd Dickau.

An einem Infomobil gehe es nicht nur um die Leidenschaft der Petrijünger, sondern auch um Themen wie Gewässerpflege, Fischbestandsschutz oder Jugendarbeit. Während der zweitägigen Veranstaltung im Hafen von Röbel werden unter anderem Fachvorträge und Kochvorführungen in der Showküche geboten.

Nach Angaben von Dickau zählt der Landesanglerverband rund 47 000 Mitglieder. Zudem übt Mecklenburg-Vorpommern mit seinen vielen Seen und der Ostseeküste große Anziehung auch auf Angler aus anderen Bundesländern aus. Touristen können mit dem Erwerb des Touristenfischereischeins auch ohne Angelprüfung ihr Glück probieren. Der Schein gilt in Verbindung mit einer Angelkarte für das jeweilige Gewässer für einen zusammenhängenden Zeitraum von 28 Tagen und kostet 24 Euro.

Über Rechtsgrundlagen, Ordnung beim Angeln und den Umgang mit gefangenen Fischen informiert eine Broschüre. Für Kritik sorgten allerdings Fangbeschränkungen etwa für den Dorsch, von dem nicht nur Fischer, sondern auch Angler betroffen sind. Seit dem 1. Januar 2024 gilt zum Schutz der stark dezimierten Bestände für die Freizeitfischerei ein komplettes Fangverbot.

