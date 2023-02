Frau von der Insel Rügen fällt auf Liebesbetrüger herein

In Mecklenburg-Vorpommern ist erneut eine Frau auf einen Liebesbetrüger hereingefallen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, verlor die 40-Jährige von der Insel Rügen dabei nach Schätzungen etwa 20.000 Euro. Die Ermittlungen dazu seien aber noch nicht beendet.

Bergen (dpa/mv). In Mecklenburg-Vorpommern ist erneut eine Frau auf einen Liebesbetrüger hereingefallen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, verlor die 40-Jährige von der Insel Rügen dabei nach Schätzungen etwa 20.000 Euro. Die Ermittlungen dazu seien aber noch nicht beendet.

Die Frau aus dem Amtsbereich Bergen war über das soziale Netzwerk Instagram einem Betrüger aufgesessen, der sich als Angehöriger der US-Armee im Ausland ausgab. Der Kontakt war im Herbst 2022 zustande gekommen. Der vermeintliche Liebhaber habe ihr via Internet mehrfach erklärt, dass er sie liebe und besuchen wolle.

Die Polizei warnte in dem Zusammenhang noch einmal vor solchen Maschen, die sehr sorgfältig vorbereitet werden. So hatte sich in der Folge „die Urlaubsabteilung der US-Armee“ bei der Frau gemeldet und um Geld gebeten, damit der Flug bezahlt werden kann. Auch dafür überwies sie Geld in kleineren Summen. Die Frau sei sogar zu einem Flughafen gefahren, um den Mann abzuholen. Dort wurde ihr gesagt, dass es diesen Flug nicht gebe. Daraufhin wurde ihr mitgeteilt, dass der Liebhaber einen Unfall im Ausland hatte und im Koma liege.

Der Fall flog letztlich auf, weil sich die Frau von einem Bekannten Geld geliehen hatte. Dieser machte sie dann auf einen möglichen Betrug aufmerksam. Erst vor wenigen Tagen hatte eine Frau aus der Region Bützow (Landkreis Rostock) bei dieser Masche mehr als 40.000 Euro an Liebesbetrüger verloren.

