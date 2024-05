Aumühle/Wohtorf. Die Täter gingen offenbar besonders professionell vor. Zuvor brachen sie in ein Haus in Aumühle ein, um die Schlüssel zu stehlen.

Eine Spaziergängerin hat am Donnerstag eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht und die Polizei alarmiert. Ausgeschlachtet auf einem Feldweg parallel zur Gutenbergstraße in Wohltorf stand gehen 7 Uhr ein hochwertiger Audi e-tron. Die graue Elektro-Limousine mit Oldesloer Kennzeichen ist laut der Ermittler in der Nacht zuvor in Aumühle gestohlen worden.

An dem grauen Audi fehlten diverse Anbauteile. Während die Limousine einen Wert von etwa 100.000 Euro hat, ist die Schadenshöhe sowie der Wert der verschwundenen Teile noch nicht ermittelt.

Luxus-Audi gestohlen und ausgeschlachtet

Laut der Kriminalpolizei Reinbek ist das Auto gegen 3.30 Uhr in einem Aumühler Wohngebiet südlich vom S-Bahnhof entwendet worden. Nachdem die Täter in das Einfamilienhaus des Besitzers eingebrochen waren, haben sie den Autoschlüssel entwendet und sind mit ihrer Beute davongefahren. „Vermutlich wurde der Audi dann nach Wohltorf gefahren, um die Fahrzeugteile dort abzubauen“, sagt Polizeisprecher Niklas Schwarz.

Die Kripo bittet nun Zeugen, die in der Nacht zum 16. Mai etwas Verdächtiges in dem Aumühler Wohngebiet oder nahe dem Fundort in Wohltorf bemerkt haben, sich bei den Ermittlern zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/7277070 entgegen.