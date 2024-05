Gegner der Ortsumgehung mahnen in einem offenen Brief an zwei Ministerien deren Klimaschutzverantwortung an (v.l.): Jürgen Ziemer (BUND), Jens Gutzmann (Nabu), Sonja Higgelke (Grüne), Britta Pfeiffer (Reitanlage Pfeiffer) und Ali Demirhan (Grüne). Die Halle im Hintergrund würde abgerissen, wenn die Umgehung kommt. © Dirk Palapies | Dirk Palapies