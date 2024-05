Gudow. Die Frau war nicht die einzige, die der Polizei im Kreis Herzogtum Lauenburg aufgefallen ist. Ein Betrunkener baute sogar einen Unfall.

Nach einem feuchtfröhlichen Abend stieg in der Nacht zum Sonnabend ein junger Mann aus der Nähe von Schwarzenbek trotzdem noch in sein Fahrzeug. Der 20-Jährige befuhr mit seinem Mercedes Citan aus Hollenbek kommend die L207 in Richtung Gudow. Zwischen den beiden Ortschaften verlor er die Kontrolle über den Kastenwagen und kam von der Fahrbahn ab.

Da die Polizeibeamten bei dem jungen Mann Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von knapp zwei Promille ergab. Bei dem Unfall wurde der Mann leicht verletzt. Der Schaden an dem Fahrzeug kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Autofahrer betrunken unterwegs – einer mit 2,4 Promille

Doch der 20-jährige Unfallfahrer war nicht der einzige alkoholbedingte Einsatz für die Beamten im Kreis Herzogtum Lauenburg. Schon am Freitagmorgen kontrollierten die Einsatzkräfte der Autobahnpolizei einen BMW-Fahrer. Der 44-Jährige war auf der A24 in Richtung Berlin unterwegs. Bei dem Mann aus Niedersachsen ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,4 Promille.

In Geesthacht zogen die Beamten am Sonnabend gegen 21 Uhr eine Seat-Fahrerin aus dem Verkehr. Die 39-Jährige aus dem Geesthachter Umland wies den Spitzenwert des Wochenendes auf: 2,4 Promille zeigte das Testgerät an. Rund 24 Stunden später wurde dann eine Geesthachterin auf der Berliner Straße in Lauenburg kontrolliert. Zeugen hatten die Polizei auf die Nissan-Fahrerin aufmerksam gemacht, da sie auffällig gefahren sein soll. Auch bei ihr stellten die Einsatzkräfte einen Alkoholwert von 1,8 Promille fest.

Allen beteiligten Verkehrsteilnehmern wurde eine Blutprobe entnommen und die Führerscheine wurden sichergestellt. Außerdem wurde die weitere Fahrt untersagt.